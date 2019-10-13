Пожилая японка выпала из вертолета во время эвакуации из-за тайфуна

Пожилая японка выпала из вертолета во время эвакуации из-за тайфуна

В Японии 70-летняя женщина выпала из вертолета во время эвакуации из-за тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (04:00 мск) в городе Иваки, префектура Фукусима. Вертолет при этом находился на высоте 40 м. Женщину доставили в больницу в состоянии остановки сердца и легких (так японские спасатели называют клиническую смерть, которую не имеют права диагностировать самостоятельно. — РБК).

По данным NHK, число жертв тайфуна достигло 21. 16 человек числятся пропавшими без вести. Еще 166 жителей постадали.

Ранее сообщалось о 14 погибших из-за тайфуна «Хагибис». По данным метеорологов, он будет сопоставим по силе с тайфуном «Ида», который в 1958 году унес жизни 1,2 тыс. человек.