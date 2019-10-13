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Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 14 человек

Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, из-за тайфуна пострадали более 120 человек. Телеканал TBS сообщает о 22 пропавших без вести и порядка 150 пострадавших. В настоящий момент во всех регионах Японии отменили максимальный уровень угрозы.

11 октября Японское метеорологическое агентство предупредило, что надвигающийся на страну тайфун будет сопоставим с тайфуном «Ида» 1958 года. Тогда стихия унесла жизни свыше 1,2 тыс. человек.

Вечером 12 октября «Хагибис» обрушился на японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Накануне японские власти из-за приближающейся стихии рекомендовали эвакуироваться более 9 млн человек.

Из-за тайфуна в Токийском заливе затонуло грузовое судно под флагом Панамы. На нем находились 12 членов экипажа, троих удалось спасти, девять пропали без вести.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ выразил соболезнования семьям пострадавших от стихии. При офисе премьер-министра был создан кризисный штаб для координации действий по ликвидации последствий тайфуна.

Теги: Япония, тайфун
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