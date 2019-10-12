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Кремль допустил помощь Японии из-за тайфуна «Хагибис»

Россия готова рассмотреть вопрос оказания помощи Японии из-за обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис» в том случае, если она понадобится. Однако пока от Токио такого обращения не поступало, заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент России [Владимир Путин] всегда крайне внимательно относится к таким обращениям, но пока обращения не было», — отметил представитель Кремля.

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По последним данным, число жертв тайфуна «Хагибис» возросло до двух человек, 77 человек пострадали. Восемь человек числятся пропавшими без вести. В результате разгула стихии без электричества остались более 40 тыс. домов. Из-за приближающейся стихии местные власти рекомендовали эвакуироваться 9 млн человек.

Кроме того, влияние тайфуна сказалось на работе транспорта. В частности, в Токио было сокращено расписание скоростных поездов «Синкасэн» и приостановлено движение электричек. Также авиакомпании Nippon Airways и Japan Airlines отменили почти все внутренние рейсы, вылет которых был запланирован на 12 октября из токийских аэропортов Ханэда и Нарита.

Теги: Япония, тайфун, Дмитрий Песков, помощь
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В Японии от тайфуна «Хагибис» пострадали 77 человек
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Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна
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