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Общество ,  
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Более 40 тыс. домов в Японии остались без электричества из-за тайфуна

В Японии 50 тыс. домов остались без света из-за приближающегося тайфуна «Хагибис», передает HNK. По данным телеканала, электричества нет в 27 тыс. домах в префектуре Тиба, в префектуре Канагава – 23 тыс., в районах Ибараки также отмечалось отключение электроэнергии.   

По данным Японского метеорологического агентства, тайфун движется с юга Тихого океана со скоростью 25 км/ч, порывы ветра достигают скорости 65 м/с. Из-за дождевых облаков, вызванных тайфуном, районы в восточной части Японии могут пострадать от рекордного количества осадков. Ожидается, что с 24 часов до 6 часов утра в воскресенье количество осадков в Токае составит от 600 до 800 мм, а в Хокурику и на островах Идзу — от 300 мм.    

Как передает Japan News, с 10:00 утра субботы, 12  октября, будет полностью остановлено движение поездов по направлениям перевозчика JR. Ожидается, что приостановка будет продолжаться до 12:00 воскресенья. Japan Airlines решила отменить 513 внутренних рейсов.    

Кроме того, JR Tokai приняла решение отменить услуги сверхскоростного пассажирского экспресса на линии между Токио и Нагоя. Компания планирует пускать рано утром только шесть поездов между станциями Нагоя и Син-Осака. Метро Токио также приостановит работу на участках шести линий.

Накануне, 11 сентября, стало известно, что «Хагибис», надвигающийся на Японию, будет сопоставим по силе с тайфуном «Ида», обрушившимся на страну 61 год назад, в 1958 году, и унесшим жизни свыше 1,2 тыс. человек. Из-за возможных обильных осадков синоптики предупреждают об угрозе оползней, штормов и затоплений.   

В конце августа на острова Элбоу-Кей и Абако Багамского архипелага обрушился мощный ураган «Дориан». Жертвами стихии стали более 40 человек. Власти американских штатов объявили режим ЧС в связи с приближением «Дориана». 6 сентября ураган достиг побережья США.   

Теги: тайфун, Япония
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