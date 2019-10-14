Лента новостей

ФАС подтвердила получение ходатайства по сделке «Яндекс.Такси» и «Везёт»

РФПИ и саудовская TAQNIA вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»

Минобороны ответило на статью NYT об ударах авиации по больницам в Сирии

Платформу Мастерчейн запустили в промышленную эксплуатацию

Эрдоган заявил о согласии России на расширение турецкой операции в Сирии

Украинский премьер сходил на концерт неонацистской группы

В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о присоединении к России

Последствия тайфуна «Хагибис» в Японии. Фоторепортаж

Cosmoscow: эпицентр светской жизни и современного искусства

Что будет с курсом Bitcoin

Крафт-ренессанс: как ручной труд вернулся в дизайн-индустрию

В Петербурге задержали более 40 мигрантов из-за массовой драки

СМИ узнали об уходе из «Спартака» временного тренера Кузнецова

Счетная палата не нашла оснований для докапитализации банка «Дом.РФ»