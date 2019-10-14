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Последствия тайфуна «Хагибис» в Японии. Фоторепортаж

В выходные Японию накрыл мощный тайфун «Хагибис». Он унес жизни нескольких десятков человек, тысячи домов остались без электроэнергии. Последствия тайфуна — в фоторепортаже РБК
Фото: Kyodo / Reuters
Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию в субботу, его называют​ мощнейшим за несколько десятилетий
Фото: Zuma / ТАСС
Наивысший уровень опасности был объявлен в 12 префектурах страны. Больше всего от стихии пострадали префектуры Сайтама, Нагано и Мияги
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Погибли​ не менее 40 человек, больше десяти числятся пропавшими без вести, более 200 человек пострадали
Поезда железнодорожной сети «Синкансэн» в Нагано
(Фото: Kyodo / Reuters)
В 13 префектурах без света остались​ более 100 тыс. домов
Фото: Kyodo / Reuters
На полное восстановление электросетей может уйти до двух недель
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Поисково-спасательные группы работают в круглосуточном режиме, к ликвидации последствий стихии привлекли​ более 100 тыс. человек
Фото: Kyodo / Reuters
Скорость порывов ветра достигала 180 км/ч
Фото: Kyodo / Reuters

Обильные осадки привели к разрушению дамб и оползням

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Власти называют​ «Хагибис» сильнейшим тайфуном с 1958 года. Тогда от тайфуна «Ида» погибли более 800 человек, своих домов лишились 12 тыс. человек
Фото: Kyodo / Reuters
Теги: мультимедиа, тайфун, Япония
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