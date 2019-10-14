Общество , 14 окт, 12:21
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Последствия тайфуна «Хагибис» в Японии. Фоторепортаж
В выходные Японию накрыл мощный тайфун «Хагибис». Он унес жизни нескольких десятков человек, тысячи домов остались без электроэнергии. Последствия тайфуна — в фоторепортаже РБК
Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию в субботу, его называют мощнейшим за несколько десятилетий
Наивысший уровень опасности был объявлен в 12 префектурах страны. Больше всего от стихии пострадали префектуры Сайтама, Нагано и Мияги
Погибли не менее 40 человек, больше десяти числятся пропавшими без вести, более 200 человек пострадали
В 13 префектурах без света остались более 100 тыс. домов
На полное восстановление электросетей может уйти до двух недель
Поисково-спасательные группы работают в круглосуточном режиме, к ликвидации последствий стихии привлекли более 100 тыс. человек
Скорость порывов ветра достигала 180 км/ч
Обильные осадки привели к разрушению дамб и оползням
Власти называют «Хагибис» сильнейшим тайфуном с 1958 года. Тогда от тайфуна «Ида» погибли более 800 человек, своих домов лишились 12 тыс. человек