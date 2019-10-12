Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна

В Японии более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.

Кроме того, по данным телеканала, эвакуация уже объявлена для 1,6 млн человек в префектурах Фукусима, Тотиги, Гумма, Сайтама, Тиба, Токио, Канагава, Яманаси и Нагано. Еще около 9,23 млн человек получили рекомендации эвакуироваться.

Ранее из-за тайфуна в Японии без электричества остались 50 тыс. домов. По информации NHK, без света оказались 27 тыс. домов в префектуре Тиба, в префектуре Канагава — 23 тыс. домов, также отмечалось отключение в районах префектуры Ибараки.

По данным Японского метеорологического агентства, тайфун движется со скоростью 35 км/ч. Порывы его ветра могут достигать 60 м/с.

Как сообщает Japan News, в результате урагана в Итихаре префектуры Тиба один человек погиб, а пятеро получили травмы. Еще пять человек пострадали в префектурах Канагава, Сидзуока, Хиого и Ямагути. По данным издания, погибшего обнаружили в автомобиле, который перевернулся из-за порывов ветра.