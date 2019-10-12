Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова Общество, 16:20 Дочь Завортнюк объяснила отказ семьи общаться с прессой Общество, 16:10 Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом под Петербургом Общество, 16:05 Отдыхавший в «Артеке» 12-летний мальчик умер в крымской больнице Общество, 16:01 Усик — Уизерспун. Что важно знать о первом бое украинца в тяжелом весе Спорт, 15:50 Еще один журналист назвал неправильным поведение представителя Зеленского Политика, 15:43 Кремль ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России Политика, 15:27 Суд арестовал имущество на ₽400 млн по делу о хищениях у «Роскосмоса» Общество, 15:22 Арабские страны назвали операцию Турции в Сирии вторжением и агрессией Политика, 15:12 Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы Общество, 15:04 Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна Общество, 15:03 Батыр Ахмедов проведет матч-реванш с Марио Барриосом Спорт, 14:51 Турция захватила сирийский город Рас-эль-Айн Политика, 14:44 Интернет-омбудсмен назвал приостановку ICO Telegram «подарком» США Дурову Технологии и медиа, 14:35
Общество ,  
0 
Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна

В Японии более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.

Кроме того, по данным телеканала, эвакуация уже объявлена для 1,6 млн человек в префектурах Фукусима, Тотиги, Гумма, Сайтама, Тиба, Токио, Канагава, Яманаси и Нагано. Еще около 9,23 млн человек получили рекомендации эвакуироваться.

Ранее из-за тайфуна в Японии без электричества остались 50 тыс. домов. По информации NHK, без света оказались 27 тыс. домов в префектуре Тиба, в префектуре Канагава — 23 тыс. домов, также отмечалось отключение в районах префектуры Ибараки.

По данным Японского метеорологического агентства, тайфун движется со скоростью 35 км/ч. Порывы его ветра могут достигать 60 м/с.

Как сообщает Japan News, в результате урагана в Итихаре префектуры Тиба один человек погиб, а пятеро получили травмы. Еще пять человек пострадали в префектурах Канагава, Сидзуока, Хиого и Ямагути. По данным издания, погибшего обнаружили в автомобиле, который перевернулся из-за порывов ветра. 

По данным телеканала NHK, еще трое человек пропали без вести в префектурах Сидзуока и Гумма, и как минимум 60 человек в 23 префектурах получили травмы.

Из-за тайфуна было сокращено расписание скоростных поездов «синкасэн» и приостановлены многие электрички в Токио. Авиакомпании Nippon Airways и Japan Airlines отменили почти все внутренние рейсы, запланированные на субботу в токийских аэропортах Ханэда и Нарита. Более того, аэропорт Нарита полностью приостановил свою работу в связи с тайфуном.

Посольство России в Японии на станице в Facebook предупредило россиян о пятом — максимальном уровне погодной опасности и порекомендовало оставаться в помещениях, если нет угрозы затопления. В посольстве также отметили, что власти Токио открыли временное убежище для иностранных туристов, которое находится в Bunka Kaikan в районе Тайто-ку. Россиянам также рекомендовано пользоваться мобильным приложением «Зарубежный помощник».

11 октября метеорологи предупредили, что тайфун «Хагибис» будет сопоставим с тайфуном «Ида», который обрушился на страну 61 год назад. Его жертвами стали более 1,2 тыс. человек. Синоптики прогнозировали сильный ветер 12 и 13 октября преимущественно на востоке страны. Отмечалось, что тайфун принесет с собой рекордно сильные дожди. 

Теги: Япония, тайфун, эвакуация
Материалы по теме
Один человек погиб из-за тайфуна в Японии
Общество
Более 40 тыс. домов в Японии остались без электричества из-за тайфуна
Общество
Японии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter