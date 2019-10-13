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Общество ,  
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Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек

В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Кроме того, по данным агентства, более 90 человек получили ранения. В центральной части, на востоке и северо-востоке страны продолжаются поисково-спасательные операции в районах, где тайфун вызвал наводнения.

NHK сообщает о четырех погибших и 17 пропавших без вести, а также 106 раненых. По данным телеканала, крайне сложная ситуация сложилась в префектуре Нагано, где в результате разлива реки Синано были затоплены обширные территории.

По данным Kyodo, в настоящее время частично восстановлена работа токийских международных аэропортов Ханэда и Нарита. Авиагавани принимают внутренние и международные рейсы, в ближайшее время из них возобновятся вылеты. Также в японской столице и прилегающих областях постепенно возобновляется железнодорожное сообщение.

Ранее СМИ сообщали, что в результате стихии погибли два человека, еще 77 пострадали. Из-за стихии в Японии лишились электричества 50 тыс. домов. В префектуре Тиба без света остались 25 тыс. домов, в префектуре Канагава — 23 тыс. Помимо этого, отключение также затронуло районы префектуры Ибараки.

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Из-за приближающегося тайфуна власти страны рекомендовали эвакуироваться более 9 млн человек. Эвакуация также была объявлена для 1,6 млн человек, проживающих в префектурах Фукусима, Тотиги, Гумма, Сайтама, Тиба, Токио, Канагава, Яманаси и Нагано.

В Кремле сообщили, что Россия готова оказать Японии помощь в случае, если она понадобится, однако отметили, что пока от Токио такого обращения не поступало.

11 октября сотрудники Японского метеорологического агентства предупредили, что тайфун будет сопоставим с тайфуном «Каногава» («Ида»), обрушившимся на страну в 1958 году. Тогда жертвами стихии стали более 1,2 тыс. чел.

Теги: Япония, тайфун
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