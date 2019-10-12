Один человек погиб из-за тайфуна в Японии

Один человек погиб из-за тайфуна в Японии

Один человек погиб, еще девять получили травмы из-за тайфуна «Хибис» в Японии. Об этом сообщает Japan News.

По данным издания, четыре человека пострадали в префектурах Канагава, Сидзуока, Хёго и Токусима, а остальные — в городе Итихара в префектуре Тиба.

Как передавал NHK, из-за тайфуна в Итихаре с нескольких домов сорвало крыши.

Ранее из-за тайфуна в Японии отключилось электричество в 50 тыс. домов. Как сообщал HNK, в префектуре Тиба без света остались 25 тыс. домов, в префектуре Канагава — 23 тыс. домов, также отключение произошло в районах префектуры Ибараки.

По данным Японского метеорологического агентства, тайфун движется со скоростью 35 км/ч, при этом максимальные порывы ветра могут достигать 60 км/ч.