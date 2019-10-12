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Один человек погиб из-за тайфуна в Японии

Один человек погиб, еще девять получили травмы из-за тайфуна «Хибис» в Японии. Об этом сообщает Japan News.

По данным издания, четыре человека пострадали в префектурах Канагава, Сидзуока, Хёго и Токусима, а остальные — в городе Итихара в префектуре Тиба.

Как передавал NHK, из-за тайфуна в Итихаре с нескольких домов сорвало крыши.

Ранее из-за тайфуна в Японии отключилось электричество в 50 тыс. домов. Как сообщал HNK, в префектуре Тиба без света остались 25 тыс. домов, в префектуре Канагава — 23 тыс. домов, также отключение произошло в районах префектуры Ибараки.

По данным Японского метеорологического агентства, тайфун движется со скоростью 35 км/ч, при этом максимальные порывы ветра могут достигать 60 км/ч.

Посольство России в Японии предупредило в Facebook россиян о пятом уровне погодной опасности и порекомендовало россиянам оставаться в помещении, если нет угрозы затопления. Дипломаты отметили, что власти Токио открыли временное убежище для иностранных туристов, оно расположено в здании Bunka Kaikan  в районе Тайто-ку.

Как передает Japan News, расписание скоростных поездов «синкасэн» было сокращено, также были остановлены многие электрички в Токио. Авиакомпании Nippon Airways и Japan Airlines отменили почти все внутренние рейсы, запланированные на субботу в токийских аэропортах Ханэда и Нарита. Более того, аэропорт Нарита полностью приостановил свою работу в связи с тайфуном.

11 октября метеорологи предупредили, что тайфун «Хагибис» будет сопоставим с тайфуном «Ида», который обрушился на страну 61 год назад. Тогда жертвами стихии стали более 1,2 тыс. человек.

Теги: Япония, тайфун, пострадавшие
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