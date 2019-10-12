В Японии от тайфуна «Хагибис» пострадали 77 человек

В Японии от тайфуна «Хагибис» пострадали 77 человек

В Японии в результате последствий тайфуна «Хагибис» погибли два человека, еще 77 человек пострадали. Пропавшими без вести числятся восемь человек, сообщает телеканал NHK.

По его данным, два человека погибли в префектурах Тиба и Гунма, четверо пропали без вести в префектурах Гумма, Сидзуока, Нагано и Фукусима. Еще 77 человек получили травмы в 26 префектурах (всего в Японии 47 префектур, включая столичный регион Токио).

Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших в результате травм, полученных из-за тайфуна. Из-за стихии отключилось электричество в 50 тыс. домов. В частности, в префектуре Тиба без света остались 25 тыс. домов, в префектуре Канагава — 23 тыс. Кроме того, отключение затронуло районы префектуры Ибараки.

По прогнозу Японского метеорологического агентства, скорость движения тайфуна составляет 35 км/ч, однако при максимальных порывах скорость ветра способна достигать 60 км/ч. Метеорологи полагают, что по силе тайфун «Хагибис» будет сопоставим с тайфуном «Каногава» («Ида»), который обрушился на страну 61 год назад и унес жизни свыше 1,2 тыс. человек.