Посольство в Конго назвало имена россиян на борту разбившегося Ан-72

Посольство в Конго назвало имена россиян на борту разбившегося Ан-72

Посольство России в Демократической Республике Конго назвало имена двух россиян, которые находились на борту разбившегося самолета Ан-72. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

По данным посольства, на борту лайнера были Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения.

«Конголезские власти информировали нас о том, что продолжают вести поисково-спасательные работы», — отмечается в сообщении.

В управлении гражданской авиации ДРК сообщали, что самолет Ан-27 пропал с радаров во второй половине дня 10 октября после того, как вылетел из аэропорта Гомы в Киншасу. Лайнер обеспечивал перевозку первых лиц.