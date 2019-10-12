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Посольство в Конго назвало имена россиян на борту разбившегося Ан-72

Посольство России в Демократической Республике Конго назвало имена двух россиян, которые находились на борту разбившегося самолета Ан-72. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

По данным посольства, на борту лайнера были Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения.

«Конголезские власти информировали нас о том, что продолжают вести поисково-спасательные работы», — отмечается в сообщении.

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В посольстве сообщили о россиянах в экипаже упавшего в Африке Ан-72

В управлении гражданской авиации ДРК сообщали, что самолет Ан-27 пропал с радаров во второй половине дня 10 октября после того, как вылетел из аэропорта Гомы в Киншасу. Лайнер обеспечивал перевозку первых лиц.

Издание La Libre сообщало, что на борту были четыре члена экипажа, а также четверо военных и гражданских. Власти Конго сообщили, что обломки самолета нашли в провинции Маниема. В авиакатастрофе погиб главный водитель президента страны.

По предварительным данным посольства России в ДРК, россияне были членами экипажа. «Комсомольская правда», «Пятый канал» и РЕН ТВ отмечают, что Владимира Садовничего в 2011 году приговорили к 8,5 года колонии в Таджикистане за контрабанду.

Тогда летчика и его напарника гражданина Эстонии Алексея Руденко обвинили в контрабанде и незаконном пересечении государственной границы. Они выполняли рейс из Афганистана, но были вынуждены приземлиться в Таджикистане. Спустя две недели после вынесения приговора их отпустили домой по амнистии.

Теги: Конго, Посольство России, Россияне
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