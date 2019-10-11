В посольстве сообщили о россиянах в экипаже упавшего в Африке Ан-72

В посольстве сообщили о россиянах в экипаже упавшего в Африке Ан-72

Разбившийся самолет обеспечивал перевозки первых лиц Демократической Республики Конго

В экипаже разбившегося в Демократической Республике Конго (ДРК) самолета Ан-72, по предварительным данным, были российские граждане. Об этом РБК сообщили в посольстве России в стране.

«Мы установили, что, по предварительными данным, среди членов экипажа были российские граждане. Имена и фамилии мы уточняем», — заявил представитель посольства.

Ранее в Twitter появилось заявление управления гражданской авиации ДРК, согласно которому самолет, обеспечивающий перевозки первых лиц, вылетел из аэропорта Гомы в Киншасу, однако исчез с радаров во второй половине дня 10 октября.

По данным издания La Libre, на борту самолета находились четыре члена экипажа, а также четверо гражданских и военных.

Как сообщает Jeune Afrique со ссылкой на советника президента ДР Конго Видие Чимангу, в 40 км от Пунии в провинции Маниема обнаружены обломки Ан-72. Издание отмечает, что среди жертв авиакатастрофы был главный водитель лидера страны.