Шишханов написал письмо в Forbes после статьи о долге «Сафмара» в ₽1 трлн

Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов написал письмо в редакцию журнала Forbes после публикации статьи, в которой сообщается, что совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева (Шишханов приходится ему племянником. — РБК), составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд).

«Сегодня на сайте журнала Forbes я с удивлением обнаружил заголовок с моей фамилией. Авторы материала объединили мои обязательства и потенциальные денежные требования ко мне как к бывшему владельцу и топ-менеджеру Бинбанка и Рост Банка с рыночным кредитным портфелем группы «Сафмар». Я еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к группе «Сафмар» и ее обязательствам, как и группа «Сафмар» не имеет никакого отношения к моим обязательствам и потенциальным денежным требованиям, связанным с санацией принадлежавших мне банков», — говорится в обращении, которое поступило в РБК через приемную Шишханова.

Шишханов упрекнул журналистов издания в том, что в момент подготовки материала они не связались с ним по телефону. Экс-владелец указал на то, что телефон его приемной не менялся с 1993 года.

«Отсылки журналистов к невозможности связаться со мной в этой связи выглядят неубедительно. До 2017 года издание Forbes и в том числе авторы этой статьи неоднократно со мной связывались. Поэтому обращаюсь к редакции Forbes: прекратите распространять недостоверные сведения», — отмечается в письме.

Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман в беседе с РБК сообщил, что соответствующий вопрос был отправлен на мобильный телефон Шишханова, однако ответа не последовало.