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Шишханов написал письмо в Forbes после статьи о долге «Сафмара» в ₽1 трлн

Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов написал письмо в редакцию журнала Forbes после публикации статьи, в которой сообщается, что совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева (Шишханов приходится ему племянником. — РБК), составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд).

«Сегодня на сайте журнала Forbes я с удивлением обнаружил заголовок с моей фамилией. Авторы материала объединили мои обязательства и потенциальные денежные требования ко мне как к бывшему владельцу и топ-менеджеру Бинбанка и Рост Банка с рыночным кредитным портфелем группы «Сафмар». Я еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к группе «Сафмар» и ее обязательствам, как и группа «Сафмар» не имеет никакого отношения к моим обязательствам и потенциальным денежным требованиям, связанным с санацией принадлежавших мне банков», — говорится в обращении, которое поступило в РБК через приемную Шишханова.

Шишханов упрекнул журналистов издания в том, что в момент подготовки материала они не связались с ним по телефону. Экс-владелец указал на то, что телефон его приемной не менялся с 1993 года.

«Отсылки журналистов к невозможности связаться со мной в этой связи выглядят неубедительно. До 2017 года издание Forbes и в том числе авторы этой статьи неоднократно со мной связывались. Поэтому обращаюсь к редакции Forbes: прекратите распространять недостоверные сведения», — отмечается в письме.

Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман в беседе с РБК сообщил, что соответствующий вопрос был отправлен на мобильный телефон Шишханова, однако ответа не последовало.

Также, по словам Озмана, пресс-служба «Сафмара» получила запрос от Forbes, но, видимо, вопросы не были переадресованы Шишханову, предположил Озман. Он также сообщил, что редакции журнала неизвестно новое место работы Шишханова.

Ранее Forbes со ссылкой на два источника писал, что названная сумма долга компаний, связанных с семьей Гуцериева, образовалась в результате подсчета банка плохих активов («Траст) и данных о долге перед «Сбербанком».

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В начале октября Reuters со ссылкой на свои источника писало, что «Траст» обсуждает с Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. При этом один из источников агентства оценил общий долг структур бизнесмена перед «Трастом» в 320 млрд руб. Издание отмечало, что эти данные также совпали с доступной публичной информацией.

Также семья Гуцериева задолжала Сбербанку $5 млрд (около 325 млрд руб.). В частности, Афипский НПЗ, принадлежащий «Сафмару», должен банку более 170 млрд руб., а в начале октября стало известно, что Сбербанк одобрил для завода кредит в размере $1 млрд. Источник Forbes в окружении Гуцериева говорил, что не признает за собой долг Афипского НПЗ.

Вышедший в Forbes материал о долге в группе «Сафмар» назвали образцом коррумпированной журналистики, приведенные в статье цифры — не соответствующими действительности, а объединение обязательств группы и Шишханова — «притянутым за уши».

Теги: Михаил Гуцериев, Микаил Шишханов, Forbes
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