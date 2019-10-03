Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд

Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд

Михаил Гуцериев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».

По словам собеседников агентства, предполагается, что соглашение будет заключено по английскому праву, а выплаты могут пройти как деньгами, так и активами с рассрочкой на пять лет. Источники Reuters не пояснили, как ЦБ сформировал сумму в 140 млрд руб.

РБК направил запрос в ЦБ. В «Трасте» и «Сафмаре» отказались от комментариев.

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