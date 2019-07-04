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Бизнес ,  
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Гуцериев договорился о реструктуризации долга Сбербанку на ₽170 млрд
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева договорилась со Сбербанком о реструктуризации долгов Афипского НПЗ на сумму более 170 млрд руб. Завод получил рассрочку по платежам на десять лет и отсрочку у трейдеров на такой же срок
Афипский НПЗ (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Как Гуцериев договорился со Сбербанком по Афипскому НПЗ

Новый собственник Афипского НПЗ группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и его семьи за два месяца договорилась о реструктуризации долгов завода с крупнейшим кредитором Сбербанком и нефтяными трейдерами, которые покупают у предприятия нефтепродукты. Об этом РБК рассказали федеральный чиновник и источник, близкий к заводу.

У Афипского НПЗ как минимум два крупных кредитных договора со Сбербанком — на 69 млрд руб. и $1,65 млрд (более 170 млрд руб).

Об этом говорится в исковом заявлении компании «Управление развитием», близкой к бизнесмену Дмитрию Мазурову, которая оспаривает продажу доли в Афипском НПЗ «Сафмару» (у РБК есть копия иска, группа «Новый поток» Мазурова управляла заводом до перехода контроля к «Сафмару»).

В рамках реструктуризации Сбербанк предоставил Афипскому НПЗ рассрочку платежей по кредитам на десять лет, говорят два собеседника РБК, но ставку не называют. Ставка по кредитам будет «более комфортной», говорит один из них.

Мощность Афипского НПЗ, базирующегося в Краснодарском крае, составляет 6 млн т, он выпускает в основном темные нефтепродукты, все поставляются на экспорт. В 2017 году выручка завода составила 25 млрд руб., валовая прибыль — 8 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб., следует из данных СПАРК (данные за 2018 год не раскрывались). Погасить долги при таких финансовых показателях заводу было бы сложно — новому собственнику ничего не оставалось, как договориться о реструктуризации, сказал РБК аналитик АКРА Василий Танурков.

Такие же условия — рассрочку долга на десять лет группа Гуцериева предложила и трейдерам — покупателям нефтепродуктов у завода, рассказывает федеральный чиновник и подтверждает источник, близкий к НПЗ. У завода есть несколько долгосрочных контрактов на поставку нефтепродуктов на условиях предоплаты, «Сафмар» предложил увеличить срок погашения авансов, говорит источник в трейдинговой компании, которая раньше работала с заводом.

По данным Argus, до смены собственника Афипский НПЗ продавал нефтепродукты по трем долгосрочным контрактам трейдерам Coral Energy, Vitol и Litasco (трейдер ЛУКОЙЛа). «По данным участников рынка, после смены собственника долгосрочный контракт остался только у Coral Energy», — рассказал РБК вице-президент международного ценового агентства Argus по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Виктор Парно. Существенный аванс заводу выдал международный трейдер Coral Energy, но после перехода к «Сафмару» контроля над Афипским НПЗ представители завода выставили этой компании более жесткие условия, сказал РБК источник в международной трейдинговой компании. По его словам, в итоге Coral Energy пошла на уступки.

Представители Сбербанка, ЛУКОЙЛа, Vitol отказались от комментариев. Представитель «Сафмара» не ответил на вопросы РБК. РБК направил запрос в Coral Energy.

Почему Сбербанк согласился на реструктуризацию

Гуцериев знаком с главой Сбербанка Германом Грефом: в 2010 году банкир помог ему вернуться в Россию из Лондона после уголовного преследования, а в 2015–2016-м — заработать на хеджировании цен на нефть минимум $700 млн. В 2016 году группа «Сафмар» Гуцериева должна была Сбербанку $5 млрд из $8 млрд общего долга, писали «Ведомости». Сколько сейчас структуры Гуцериева должны банку, представители бизнесмена и банка не говорят.

Компания «Ойл Технолоджис» (99,99% у кипрской Cambelor Holdings, которая входит в «Сафмар») купила Афипский НПЗ за 1,3 млрд руб. в конце апреля. До этого ее контролировал сын банкира Владимира Когана Евгений, 16,7% принадлежало АО «Управление развитием», близкой к основателю группы «Новый поток» Дмитрию Мазурову. В качестве обеспчения по кредитам прежние владельцы завода предали Сбербанку в залог 66,7% Афипского НПЗ. «Новый поток» Мазурова с 2017 года управлял этим НПЗ, и в будущем бизнесмен планировал увеличить долю в заводе, рассказывал его знакомый. Теперь Мазуров судится со структурой «Сафмара», утверждая, что Коган занизил стоимость завода в 2,5 раза для сделки с Гуцериевым. Однако в Сбербанке, основном кредиторе завода, довольны условиями сделки. «Туда пришли другие собственники, и там все в порядке <...>, проблем больших не видим», — говорил глава Сбербанка Герман Греф журналистам после продажи завода.

Второй завод

Сбербанк был крупнейшим кредитором и другого завода «Нового потока» Дмитрия Мазурова — Антипинского НПЗ в Тюменской области мощностью 9 млн т, который бизнесмен построил с нуля (общая сумма кредитов — $2,9 млрд). Но в прошлом году отношения Мазурова и Сбербанка ухудшились: осенью 2018 года банк забрал у «Нового потока» управление обоими заводами, в декабре они перестали выпускать нефтепродукты из-за нехватки денег на закупку нефти, а уже весной 2019 года Мазуров потерял оба актива. В мае Сбербанк получил заложенные по кредиту 80% Антипинского НПЗ, долю в котором теперь может получить азербайджанской госкомпании Socar.

Но, как и в случае с Афипским НПЗ, Сбербанк рассматривал Гуцериева в качестве покупателя Антипинского НПЗ, рассказывали источники РБК.

С 2019 года в России заработал очередной налоговый маневр в нефтяной отрасли, который в течение ближайших шести лет снизит маржу НПЗ, выпускающих только темные нефтепродукты, как то мазут и судовое топливо (к таким заводам относится и Афипский НПЗ). Государство предусмотрело компенсации из-за падения рентабельности в виде обратного акциза на нефть только для заводов, поставляющих качественное топливо на внутренний рынок, а также для тех, что дали обязательство провести модернизацию и начать поставки топлива в России. Афипский НПЗ обязался провести модернизацию, «Новый поток» планировал построить на заводе гидрокрекинг. Но после покупки завода Гуцериев заявил журналистам, что стратегию его развития еще предстоит определить. «Мы еще подумаем, стоит ли вообще делать нефтепереработку. Сегодня весь мир говорит об электромобилях. Может, уже стоит ограничиться с нефтепереработкой? Может, надо уже переходить на глубокую химическую переработку? Нефтепереработка — это уже прошлый век», — сказал он.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Михаил Гуцериев, Дмитрий Мазуров, Евгений Коган, Vitol, Сбербанк, ЛУКОЙЛ
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