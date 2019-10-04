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Бизнес ,  
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Сбербанк одобрил кредит на $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ

Сбербанк предоставит группе «Сафмар» Михаила Гуцериева кредит в размере более $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в банковской сфере.

«Все вопросы по реструктуризации долга предприятия решены. «Сафмар» направит на модернизацию завода не только заемные, но и собственные средства», — уточнил собеседник агентства.

О том, что Сбербанк выдал группе Гуцериева кредит, также сообщил РБК источник, близкий к «Сафмару».

Ранее член совета директоров группы, глава «Фортеинвеста» Саид Гуцериев сообщал, что группа «Сафмар» планирует вложить в модернизацию Афипского НПЗ более $1 млрд, сообщал ТАСС. По его словам, компания планирует достроить ряд установок для выхода на уровень 80–85% светлых нефтепродуктов, что послужит для повышения рентабельности завода и возврата долгов Сбербанку. Срок возврата инвестиций он не назвал.

Бизнес
Гуцериев договорился о реструктуризации долга Сбербанку на ₽170 млрд

В апреле Афипский НПЗ, которым управляла группа миноритарного акционера предприятия Дмитрия Мазурова «Новый поток», выкупила группа «Сафмар».

В начале июля Сбербанк поддержал завод, реструктурировав его долг на сумму более 170 млрд руб. На тот момент у Афипского НПЗ было два крупных кредитных договора со Сбербанком — на 69 млрд руб. и $1,65 млрд. Сбербанк был также кредитором Антипинского НПЗ в Тюменской области (общая сумма кредитов — $2,9 млрд), которым также управляла группа «Новый поток». В 2018 году банк забрал у «Нового потока» Мазурова управление обоими заводами, в декабре они перестали выпускать нефтепродукты из-за нехватки денег. В мае Сбербанк получил заложенные по кредиту 80% Антипинского НПЗ.

Теги: Сбербанк, Сафмар, Афипский НПЗ
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Бизнес
Гуцериев договорился о реструктуризации долга Сбербанку на ₽170 млрд
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