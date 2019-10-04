Сбербанк одобрил кредит на $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ

Сбербанк предоставит группе «Сафмар» Михаила Гуцериева кредит в размере более $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в банковской сфере.

«Все вопросы по реструктуризации долга предприятия решены. «Сафмар» направит на модернизацию завода не только заемные, но и собственные средства», — уточнил собеседник агентства.

О том, что Сбербанк выдал группе Гуцериева кредит, также сообщил РБК источник, близкий к «Сафмару».

Ранее член совета директоров группы, глава «Фортеинвеста» Саид Гуцериев сообщал, что группа «Сафмар» планирует вложить в модернизацию Афипского НПЗ более $1 млрд, сообщал ТАСС. По его словам, компания планирует достроить ряд установок для выхода на уровень 80–85% светлых нефтепродуктов, что послужит для повышения рентабельности завода и возврата долгов Сбербанку. Срок возврата инвестиций он не назвал.