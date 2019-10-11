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Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о ее предкоматозном состоянии

Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк являются «отвратительной ложью». Об этом говорится в официальном заявлении семьи актрисы на ее странице в Instagram.

«Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно — в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением», — говорится в сообщении. К посту прикреплено изображение, на котором перечеркнут заголовок новости Telegram-канала Mash о предкоматозном состоянии актрисы и стоит подпись: «Канал Mash регулярно публикует отвратительную ложь!».

https://www.instagram.com/p/B3e0vvaHxPo/

Близкие Заворотнюк потребовали дать им право переживать тяжелые времена самостоятельно и назвали недопустимым тот факт, что журналисты из ряда изданий подкарауливают семью актрисы в различных местах.

«Мы хотим, чтобы страна знала своих «героев» в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса, снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда», — говорится в заключении.

Яндекс. Директ

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СМИ узнали о выписке Анастасии Заворотнюк из больницы

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Анастасия Заворотнюк впала в состояние сопора — глубокого угнетения сознания, при котором больной не способен реагировать на окружающую обстановку.

Как в августе сообщало издание StarHit, рак мозга диагностировали у 48-летней Заворотнюк после рождения третьего ребенка. Тогда представитель актрисы в беседе с РБК опроверг информацию о наличии у нее какого-либо онкологического заболевания.

В начале сентября стало известно, что Заворотнюк в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из московских клиник, впоследствии актрису, предположительно, ввели в медикаментозную кому с подключением к аппарату вентиляции легких. 19 сентября пиар-директор актрисы заявила, что Заворотнюк пришла в сознание.

8 октября «Комсомольская правда» со ссылкой на источник писала, что актрису выписали из частного медицинского центра в Москве. Представитель Заворотнюк Стас Христов в беседе с РБК отказался комментировать эту информацию.

Теги: актриса, Анастасия Заворотнюк, СМИ
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