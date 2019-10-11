Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о ее предкоматозном состоянии

Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк являются «отвратительной ложью». Об этом говорится в официальном заявлении семьи актрисы на ее странице в Instagram.

«Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно — в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением», — говорится в сообщении. К посту прикреплено изображение, на котором перечеркнут заголовок новости Telegram-канала Mash о предкоматозном состоянии актрисы и стоит подпись: «Канал Mash регулярно публикует отвратительную ложь!».

https://www.instagram.com/p/B3e0vvaHxPo/

Близкие Заворотнюк потребовали дать им право переживать тяжелые времена самостоятельно и назвали недопустимым тот факт, что журналисты из ряда изданий подкарауливают семью актрисы в различных местах.

«Мы хотим, чтобы страна знала своих «героев» в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса, снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда», — говорится в заключении.