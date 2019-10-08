СМИ узнали о выписке Анастасии Заворотнюк из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из частного медицинского центра в Москве, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, актрису должны были выписать в понедельник, но дату перенесли на выходные, чтобы избежать шумихи, и Заворотнюк отправилась домой в минувшую субботу, 5 октября. Он сообщил, что актриса числилась в стационаре под вымышленной фамилией, также в ее документах была указана ненастоящая дата рождения.

О выписке Заворотнюк сообщил также телеграм-канал Mash со ссылкой на источники. По их данным, ее увезли из медицинской клиники «Европейский медицинский центр», где она находилась последний месяц, чтобы продолжить лечение в другом медицинском учреждении.

В «Европейском медицинском центре» ответить на вопросы РБК о выписке Заворотнюк отказались. «Я не комментирую это», — заявил РБК представитель Заворотнюк Стас Христов.

Сообщения о госпитализации Заворотнюк появились в середине сентября. Позже СМИ писали, что у актрисы обнаружили рак головного мозга и ее ввели в искусственную кому с подключением к аппарату вентиляции легких. 19 сентября пиар-директор актрисы заявила, что Заворотнюк пришла в сознание.