Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Согласно сообщению Латвия осуждает попытки России «оправдать совместно совершенные Сталиным и Гитлером преступления», включая пакт Молотова—Риббентропа.

«Особенно циничной является организация в Москве салютов в честь «освобождения» столиц Балтийских государств в 80-ю годовщину заключения пакта», — отметили в МИД Латвии.

Таким образом, латвийская сторона расценила планирующийся салют как «неприемлемый и недружественный» шаг.