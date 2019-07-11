Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,99 -0,20 EUR Бирж. 70,99 -0,09 Brent 67,30 +1,46% USD Нал. 63,53 62,59 EUR Нал. 71,57 70,59 USD ЦБ 62,99 -0,80 EUR ЦБ 71,01 -0,56 EUR/USD 1,1271 +0,0019 BTC/USD Бирж. 11 591,00 -509,00 IMOEX 2 802,18 -0,73% RTSI 1 401,58 -0,43% DJIA 26 860,20 +0,29% Nasdaq 8 202,53 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Facebook $230 (+13,11%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,82%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+48,43%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
Facebook $230 (+13,11%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,82%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+48,43%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 62,99 (-0,8) Quote, 13:01
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 71,01 (-0,56) Quote, 13:01
В Италии начали расследовать дело о финансировании партии «Лига» Россией Политика, 14:54 В администрации Колпинского района Петербурга прошли обыски Общество, 14:52 МТС арендовала пятиэтажный коворкинг у площади трех вокзалов Бизнес, 14:49 Один человек погиб во время пожара на подмосковной ТЭЦ Общество, 14:48 Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев объявил о завершении карьеры Спорт, 14:40 Число пострадавших из-за пожара на ТЭЦ выросло до 13 Общество, 14:39 Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги Политика, 14:36 Перекрытые из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах трассы открыли Общество, 14:32 Почему 78% детей не хотят заниматься бизнесом своих родителей РБК и Сбербанк Первый, 14:30 В Кремле объяснили выход Путина к людям в Екатеринбурге Общество, 14:27 Экс-вратарь сборной России решил уйти с поста министра в Северной Осетии Спорт, 14:21 СК начал проверку из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах Общество, 14:20 Советы от «Леруа Мерлен»: как ретейлеру продавать товары низкого спроса Pro, 14:15 Верховная рада одобрила избрание депутатов по открытым спискам Политика, 14:15
Политика ,  
0 
Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Согласно сообщению Латвия осуждает попытки России «оправдать совместно совершенные Сталиным и Гитлером преступления», включая пакт Молотова—Риббентропа.

«Особенно циничной является организация в Москве салютов в честь «освобождения» столиц Балтийских государств в 80-ю годовщину заключения пакта», — отметили в МИД Латвии.

Общество
Минобороны составило карту салютов 9 Мая по всей России

Таким образом, латвийская сторона расценила планирующийся салют как «неприемлемый и недружественный» шаг.

Ранее, 9 июля, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал проведение Россией салюта в память 75-летия освобождения Таллина от немецких войск «провокационным шагом». Он заключил, что территория Эстонии подверглась не только немецкой, но и советской оккупации. Он также заявил, что его страна выразит протест России.

Теги: Латвия, протест, салют, освобождение, Рига
Материалы по теме
Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина
Общество
Минск назвал причиной гибели женщины при салюте брак российского заряда
Общество
Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter