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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Минобороны рассекретило архивные документы о пакте Молотова – Риббентропа

Министерство обороны России рассекретило архивные документы, связанные с пактом о ненападении, заключенным между СССР и Германией в 1939 году (пакт Молотова — Риббентропа). Об этом РБК сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Документы из фондов Центрального архива военного ведомства «Хрупкий мир на пороге войны» опубликованы в мультимедийном разделе на сайте ведомства. Его открыли к 80-летней годовщине подписания пакта.

«Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны», — говорится в сообщении департамента. Предполагается, что эти документы объяснят «почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения».

Среди опубликованных материалов — шифротелеграммы начальника главного политуправления Красной Армии Льва Мехлиса, которые он отправлял руководству СССР из разных городов западной Украины. В них он говорил о «неподдельном энтузиазме», с которым украинцы встречали советские войска, о разоружении местными отдельных подразделений польской армии и их «большой заинтересованности в жизни СССР».

Кроме этого, Минобороны обнародовало служебную записку начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова Наркому обороны СССР от 24 марта 1938 года. Текст, занявший 31 страницу, он написал от руки и изложил в записке «оценку военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков», сообщает ведомство.

Согласно его информации, угрозу для государства представлял не только военный союз Германии и Италии, но Польша, «находящаяся «в орбите» фашистского блока». Шапошников сообщал, что накануне войны у альянса Германии и Италии насчитывалось в сумме более 160 пехотных дивизий, более 7 тыс. танков и 4,5 тыс. самолетов.

В проект также вошли воспоминания посла СССР в Великобритании Ивана Майского, опубликованные в журнале «Новое время» в 1966 году. По его информации, как отмечает Минобороны, одним из приоритетов СССР в 1938-1939 годы было достижение «антифашистского военного союза с Великобританией и Францией для сохранения баланса сил в Европе». Однако после того, как трехсторонние переговоры между СССР, Францией и Великобританией в 1939 году зашли в тупик, советское государство заключило договор о ненападении с Германией.

Теги: Минобороны России, Вторая мировая война
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