Минобороны рассекретило архивные документы о пакте Молотова – Риббентропа

Министерство обороны России рассекретило архивные документы, связанные с пактом о ненападении, заключенным между СССР и Германией в 1939 году (пакт Молотова — Риббентропа). Об этом РБК сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Документы из фондов Центрального архива военного ведомства «Хрупкий мир на пороге войны» опубликованы в мультимедийном разделе на сайте ведомства. Его открыли к 80-летней годовщине подписания пакта.

«Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны», — говорится в сообщении департамента. Предполагается, что эти документы объяснят «почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения».

Среди опубликованных материалов — шифротелеграммы начальника главного политуправления Красной Армии Льва Мехлиса, которые он отправлял руководству СССР из разных городов западной Украины. В них он говорил о «неподдельном энтузиазме», с которым украинцы встречали советские войска, о разоружении местными отдельных подразделений польской армии и их «большой заинтересованности в жизни СССР».

Кроме этого, Минобороны обнародовало служебную записку начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова Наркому обороны СССР от 24 марта 1938 года. Текст, занявший 31 страницу, он написал от руки и изложил в записке «оценку военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков», сообщает ведомство.