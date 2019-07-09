МИД Эстонии назвал провокацией салют в годовщину освобождения Таллина

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Facebook заявил, что проведение в России салюта в память 75-летия освобождения Таллина от немецких войск является «провокационным шагом».

По словам Рейнсалу, в ходе Второй мировой войны Эстония подверглась оккупации как со стороны нацистской Германии, так и со стороны Советского Союза. Он объяснил это тем, что еще до того как советские войска в 1944 году вступили в Таллин, осуществлять власть в нем начало независимое эстонское правительство. «Непрерывная правовая преемственность Эстонской Республики является основой нашей государственности сегодня и в будущем. Этот шаг [Москвы] еще более циничен в свете круглой годовщины — 80-летия пакта Молотова — Риббентропа в этом году», — написал министр.

Рейнсалу добавил, что его ведомство выразит протест российскому послу в Эстонии.

В связи с приближением 75-летия Победы ранее российское Минобороны объявило о планах отметить годовщины освобождения ряда городов праздничными салютами. Уже состоялись салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя и Минска. Салют в память освобождения Таллина должен пройти 22 сентября.