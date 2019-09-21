Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Таллинна

Минобороны России обнародовало архивные документы, приуроченные к 75-й годовщине освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Речь идет о донесениях с линии фронта, директивах, наградных документах красноармейцев, свидетельствах о зверствах немецких оккупантов и газетах, размещенных на сайте военного ведомства в мультимедийном проекте «Таллинская освободительная...».

Все эти документы хранились в фондах Центрального архива оборонного ведомства. Открывают раздел боевые донесения и оперативные сводки начальника штаба Ленинградского фронта генерал-полковника М.М. Попова товарищу Семенову (начальнику Генштаба А.М. Василевскому).

На страницах раздела также можно ознакомиться с политдонесением 2-й ударной армии, в котором сообщаются подробности первых минут освобождения города. В документах говорится о стремительном характере действий частей Красной армии. «Войска армии в течение суток (22 сентября 1944 года) продолжали преследование противника, овладели важными городами Пайдэ, Тюри, Пыльтсама», — говорится в документах.

Кроме прочего, в разделе представлена подборка документов об эстонских дивизиях Красной армии, которые принимали участие в Таллинской наступательной операции. Отмечается, что большой вклад в победу над врагами внесли бойцы 249-й Эстонской стрелковой дивизии, действующей на левом фланге. «Дивизия, действуя на левом фланге корпуса, очистила весь западный берег Чудского озера и к исходу 22.9.44 была на подходе к городу Таллин», — отмечается в сводке.

Документы исторического проекта повествуют, что 19 сентября 1944 года, когда части Ленинградского фронта стремительно продвигались к фашистскому лагерю смерти в местечке Клоога, гитлеровские палачи, стремясь замести следы своих злодеяний, совершили кровавую расправу. Все узники лагеря были уничтожены за один день — всего около 3 тыс. человек.