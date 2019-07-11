МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина

МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала власти Эстонии и Латвии, которые выступили против проведения салютов в честь освобождения Таллина и Риги. Запись брифинга опубликована в Facebook МИДа.

«Речь идет о салюте на территории нашей страны. Не очень понятно, почему мы должны спрашивать, по какому поводу нам его проводить», — сказала она.

По словам Захаровой, власти обеих стран заявили российским дипломатам, что «рассматривают советский период своей истории как оккупацию и возражают против проведения салютов».

«Данный демарш отражает абсурдную и кощунственную линию властей упомянутых стран», — считает дипломат.