Институт мировых цивилизаций прекратил сотрудничество с Бочкаревой

Институт мировых цивилизаций прекратил сотрудничество с актрисой Натальей Бочкаревой из-за скандала, вызванного сообщениями о ее задержании с наркотиками. Об этом сообщил РБК ректор института Олег Слоботчиков.

Слоботчиков пояснил, что Бочкарева помогала в организации работы театральной студии в институте.

«Договора с ней [Бочкаревой] не было, с ней было соглашение о том, что мы сотрудничаем, она руководит театральной студией, готовит несколько наших групп. Она проводит бесплатные занятия с нашими студентами, мы за это даем ей возможность работать с несколькими группами ее школьников, для этого выделили помещение», — рассказал он.

Однако скандал, вызванный информацией, появившейся в СМИ, сделал сотрудничество невозможным, подчеркнул ректор.

«После известных событий я в понедельник ей позвонил и сказал, что наши взаимоотношения дальше невозможны. Она мне сказала: «Да, я все понимаю». Я хорошо отношусь к Наталье Владимировне Бочкаревой, очень сожалею, что произошло такое, но концепция воспитательной работы нашего института направлена на то, чтобы формировать гармонично развитого человека без злоупотребления», — заявил он.