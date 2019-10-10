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Институт мировых цивилизаций прекратил сотрудничество с Бочкаревой

Институт мировых цивилизаций прекратил сотрудничество с актрисой Натальей Бочкаревой из-за скандала, вызванного сообщениями о ее задержании с наркотиками. Об этом сообщил РБК ректор института Олег Слоботчиков.

Слоботчиков пояснил, что Бочкарева помогала в организации работы театральной студии в институте.

«Договора с ней [Бочкаревой] не было, с ней было соглашение о том, что мы сотрудничаем, она руководит театральной студией, готовит несколько наших групп. Она проводит бесплатные занятия с нашими студентами, мы за это даем ей возможность работать с несколькими группами ее школьников, для этого выделили помещение», — рассказал он.

Однако скандал, вызванный информацией, появившейся в СМИ, сделал сотрудничество невозможным, подчеркнул ректор.

«После известных событий я в понедельник ей позвонил и сказал, что наши взаимоотношения дальше невозможны. Она мне сказала: «Да, я все понимаю». Я хорошо отношусь к Наталье Владимировне Бочкаревой, очень сожалею, что произошло такое, но концепция воспитательной работы нашего института  направлена на то, чтобы формировать гармонично развитого человека без злоупотребления», — заявил он.

Общество
Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении

В конце сентября этого года РЕН ТВ и Telegram-канал Baza сообщили, что актрису, известную по роли Дарьи Букиной в сериале «Счастливы вместе», задержали сотрудники ДПС. Их внимание привлекло подозрительное поведение женщины за рулем автомобиля. При себе у актрисы, как утверждали СМИ, нашли пакетик с наркотиками.

Позже в Сети появилось видео, на котором похожая на Бочкареву женщина признается, что при себе у нее есть кокаин. Представитель актрисы назвал эти сведения ложью, сама Бочкарева пригрозила судом тем, кто распространяет информацию о ее задержании. Впоследствии СМИ сообщили об исчезновении актрисы, однако Бочкарева вышла на связь с РБК. Она заявила, что чувствует себя хорошо, хотя и не стала раскрывать свои дальнейшие планы.

Теги: актриса, задержание, наркотики, новости РБК
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Актриса Бочкарева пригрозила судом сообщившим о ее задержании
Общество
Представитель Бочкаревой назвала ложью сообщения о задержании актрисы
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