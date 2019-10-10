Зеленский ответил на вопрос о страхе перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос журналиста, боится ли он Путина. Также он добавил. что не испытывает страха и перед президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Штайнмайер — автор названной в его честь формулы, описывающей процесс предоставления особого статуса Донбассу и проведения там местных выборов.

Также Зеленский отметил, что не считает необходимым приглашать Штайнмайера в Киев для того, чтобы тот разъяснил предложенный им путь урегулирования на востоке Украины. «Я боюсь, что если господин Штайнмайер приедет — это будет мое влияние на бывшую власть. Я даже не просил его комментировать», — сказал он.

В начале октября Трехсторонняя контактная группа в Минске утвердила «формулу Штайнмайера». Она носит имя президента ФРГ. В соответствии с ней вначале в самопровозглашенных республиках Донбасса должны пройти местные выборы, при этом до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе. После выборов и их признания со стороны ОБСЕ особый статус республик приобретет окончательную юридическую силу.