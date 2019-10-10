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Зеленский назвал встречу с Путиным условием прекращения войны в Донбассе

По словам президента Украины Владимира Зеленского, для прекращения войны в Донбассе необходима его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, которую транслирует телеканал «1+1».

При этом он отметил, что такой формат переговоров пока не планируется.

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, война
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