Зеленский назвал встречу с Путиным условием прекращения войны в Донбассе

По словам президента Украины Владимира Зеленского, для прекращения войны в Донбассе необходима его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, которую транслирует телеканал «1+1».

При этом он отметил, что такой формат переговоров пока не планируется.

Материал дополняется