Минздрав пообещал «Фризиум» для всех нуждающихся в нем детей

Минздрав пообещал «Фризиум» для всех нуждающихся в нем детей

Министерство здравоохранения России собирает информацию о потребностях в незарегистрированных препаратах. Все дети, нуждающиеся в данных лекарствах, в частности, в противосудорожном «Фризиуме» будут полностью им обеспечены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Минздрав также разослал письма в субъекты страны с разъяснениями о порядке сбора информации о пациентах, уточнили в пресс-службе. Сбор информации обо всех нуждающихся в препаратах пока не закончен, указали в министерстве.

Противосудоржный препарат «Фризиум» не зарегистрирован в России. Он входит в список психотропных веществ, оборот которых в стране ограничен. Летом 2019 года правоохранительные органы задержали двух женщин, которые заказали лекарство за границей для своих детей, страдающих эпилепсией. Оба случая получили широкий резонанс, открытое против одной из женщин уголовное дело позднее было признано незаконным.

В августе матери направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с незарегистрированными противоэпилептическими лекарствами. Позднее правительство распорядилось выделить деньги для закупки «Фризиума». Московский эндокринный завод (МЭЗ) назначили оператором поставок.

В сентябре глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что МЭЗ уже закупил 10 тыс. упаковок противоэпилептического «Фризиума». Потребность в препарате испытывают 3 тыс. детей, уточнила она. Министр также отметила, что компания Sanofi (производитель «Фризиума»), в течение месяца подаст заявление на его регистрацию в России.