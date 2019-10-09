Bloomberg сообщил о переходе сирийской границы турецкими военными

Часть турецких вооруженных сил перешла границу с Сирией в двух местах, недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-аль-Айн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника.

«Продолжается подготовка к операции, переброска. Мы вместе с командующими родами войск внимательно следим за этим процессом», — сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар агентству Anadolu.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что турецкие войска войдут в Сирию «в ближайшее время».

Государственные СМИ Сирии со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел сообщают, что сирийская сторона намерена противостоять любой турецкой агрессии «всеми законными средствами», передает Reuters. «[Правительство] готово принять своих блудных сыновей, если они придут в чувства», — добавил чиновник, говоря о сирийских курдах, которые удерживают власть на северо-востоке страны.