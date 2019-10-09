Лавров заявил о создании США квазигосударства в Сирии

Вашингтон создавал на северо-востоке Сирии квазигосударственные структуры и поддерживал их жизнедеятельность, чем вызвал протесты местных арабских племен. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает «РИА Новости».

«[США] очень активно продвигали курдскую тему, причем таким образом ее продвигали, что это вызывало возражение у арабских племен, проживавших на этих территориях», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров назвал американские действия в Сирии противоречивыми и отражающими неспособность Вашингтона к ведению переговоров.

Российский министр добавил, что США ведут «очень опасную игру», поскольку за несколько лет при их участии на северо-востоке Сирии развернулись нарушающие суверенитет страны процессы.