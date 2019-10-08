Депутат Госдумы Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву

Депутат Госдумы от Башкортостана Инга Юмашева, которую ранее задержали и допросили по прибытии в США агенты ФБР, вылетела из Нью-Йорка в Москву, сообщает корреспондент ТАСС.

По данным агентства, Юмашева прилетит в московский аэропорт Шереметьево в 11:05 мск. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудники российского генконсульства в Нью-Йорке проконтролируют ее вылет и сопроводят депутата при пересадке с рейса Сан-Франциско — Нью-Йорк на рейс Нью-Йорк — Москва.

В ночь на 6 октября сотрудники ФБР задержали российского депутата в аэропорту Нью-Йорка для прохождения допроса, в ходе которого ей задавали «непонятные, неясные и неприемлемые» вопросы. Спустя час Юмашеву отпустили. Позже депутат сообщила , что прибыла в США для участия в работе форума «Диалог Форт Росс», начало работы которого запланировано на 7 октября. ФБР отказалось комментировать ситуацию с задержанием Юмашевой. В российском МИДе инцидент назвали враждебной акцией против России, председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал ситуацию как циничную провокацию.

Инга Юмашева — депутат Госдумы VII созыва от партии «Единая Россия». Она работает в составе комитета по международным делам и является координатором парламентской группы по связям с американским конгрессом.