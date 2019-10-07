Дипломаты проконтролируют вылет Юмашевой после ее задержания в Нью-Йорке

Дипломаты проконтролируют вылет Юмашевой после ее задержания в Нью-Йорке

Сотрудники консульства России проконтролируют вылет депутата Госдумы Инги Юмашевой, которую накануне задержали и допросили по прибытию в Нью-Йорк. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

«Мы попросили наше генконсульство (в Нью-Йорке), чтобы они проводили Ингу Альбертовну при пересадке с внутреннего рейса Сан-Франциско — Нью-Йорк на международный рейс Нью-Йорк — Москва», — сказал дипломат.

Он также выразил надежду, что все пройдет благополучно.

Инга Юмашева была задержана сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка в ночь на 6 октября для прохождения допроса. По словам посла России в США Анатолия Антонова, Юмашева прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», который начнет работу 7 октября. В связи с инцидентом посольство России направило в Госдепартамент направило США ноту протеста. МИД России назвал сложившуюся ситуацию враждебной акцией против России. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, задержание Юмашевой — это циничная провокация.