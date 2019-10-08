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Трамп заявил о необходимости постепенно завершать войны США за рубежом

США должны постепенно завершать свои свои войны за рубежом, сообщил американский лидер Дональд Трамп, комментируя операцию Турции на северо-востоке Сирии. Трансляцию выступления ведет телеканал Fox.

По словам президента США, американские войска увязли на территории Сирии, что идет на пользу исключительно России и Китаю. Трамп также отметил, что войска США присутствуют в Сирии уже много лет, хотя изначально предполагалось, что речь идет о краткосрочной задаче.

Ранее СМИ сообщили, что Турция нанесла авиаудары по базе курдов в провинции Хасека. 5 октября турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова самостоятельно начать военную операцию на северо-востоке Сирии. По его словам, США не выполнили обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы. Ранее Эрдоган сообщил, что США начали вывод войск с территории, где запланировано проведение операции.

7 октября Дональд Трамп объявил о намерении вывести США из «нелепых бесконечных войн». Трамп сообщил, что за период его президентства США разгромили халифат «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России. — РБК) и готовы вернуться, если боевики будут представлять опасность.

В декабре 2018 года Трамп уже заявлял, что США выполнили все свои задачи по устранению боевиков в Сирии. О начале вывода американских войск из страны также сообщала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Вместе с тем, в феврале 2019 года в Пентагоне предупредили, что после вывода ухода США из Сирии «Исламское государство» может возродиться.

Теги: Дональд Трамп, Сирия
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