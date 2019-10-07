Трамп объявил о решении вывести США из «бесконечных войн»

Соединенным Штатам необходимо выбраться из «нелепых бесконечных войн» и завершить свою военную кампанию в Сирии. Об этом заявил в Twitter американский лидер Дональд Трамп.

«США должны были находиться в Сирии 30 дней, это было много лет назад. Мы остались и погружались глубже в бой без цели. Пришло время выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой», — написал он. Трамп заявил, что за время его президентства Соединенные Штаты «на 100% разгромили халифат «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России. — РБК)». США, по его словам, готовы «снова разгромить ИГ», если боевики будут представлять опасность, добавил американский лидер.

Теперь, по его словам, участвовать в урегулировании ситуации в Сирии должны Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды. «Курды сражались вместе с нами, но им платили огромные суммы денег. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий», — сказал Трамп.