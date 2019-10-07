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Политика ,  
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Трамп объявил о решении вывести США из «бесконечных войн»

Соединенным Штатам необходимо выбраться из «нелепых бесконечных войн» и завершить свою военную кампанию в Сирии. Об этом заявил в Twitter американский лидер Дональд Трамп.

«США должны были находиться в Сирии 30 дней, это было много лет назад. Мы остались и погружались глубже в бой без цели. Пришло время выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой», — написал он. Трамп заявил, что за время его президентства Соединенные Штаты «на 100% разгромили халифат «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России. — РБК)». США, по его словам, готовы «снова разгромить ИГ», если боевики будут представлять опасность, добавил американский лидер.

Теперь, по его словам, участвовать в урегулировании ситуации в Сирии должны Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды. «Курды сражались вместе с нами, но им платили огромные суммы денег. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий», — сказал Трамп.

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Американский президент неоднократно заявлял о победе над ИГ и о необходимости вывода американских войск из Сирии. В декабре прошлого года Трамп уже заявлял, что задачи американских войск в Сирии по устранению боевиков ИГ выполнены и им нет смысла оставаться в этой стране. Также о начале вывода американского контингента из республики заявляла пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В то же время в феврале этого года Пентагон предупредил, что после ухода американских военных из страны «Исламское государство» может возродиться.

Теги: Дональд Трамп, Сирия, «Исламское государство»
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