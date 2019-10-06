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Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

Информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк скончалась от онкологии, не соответствует действительности. Об этом журналу StarHit рассказала ее пиар-директор Марина Потапова.

В разговоре с РБК Потапова попросила «не задавать глупых вопросов» и повесила трубку. Друзья актрисы — телеведущие Дмитрий Дибров и Сергей Майоров, а также актер Сергей Жигунов — отказались от комментариев о ее состоянии.

В воскресенье, 6 октября, Telegram-канал «Только никому» опубликовал переписку, согласно которой Заворотнюк умерла в субботу, 5 октября. По словам источника канала, информация правдива «на 98%», а о смерти актрисы якобы рассказали сотрудники клиники.

Ранее официальный представитель Заворотнюк Стас Христов не исключал, что актриса расскажет о своем здоровье в эфире федерального телеканала, позднее он заявил, что ее выступления в ближайшее время не будет. По данным «Дни.ру», с дочерью Заворотнюк Анной связался редактор шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», предложив ей гонорар за программу, Анна Заворотнюк это опровергала.

О госпитализации Анастасии Заворотнюк в одну из московских клиник стало известно 13 сентября. По данным СМИ, у нее диагностировали рак головного мозга. Сообщалось, что ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании.

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Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Наибольшую известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня» на телеканале СТС. В 2008 году актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, в 2018 году у семейной пары родилась дочь Мила.

Теги: Анастасия Заворотнюк, новости РБК
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