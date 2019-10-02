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Путин потребовал не допускать фокусы со снижением доплат медработникам

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя снижать доплаты медикам при увеличении доли оклада в зарплате. Об этом он сообщил на совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения, передает ТАСС.

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», — сказал президент.

На совещании министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что Минтруд и Минздрав к апрелю 2020 года разработают законопроект, который предоставит правительству полномочия устанавливать требования по отраслевым системам оплаты труда медработников. Она отметила, что в его рамках предлагается закрепить долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты на уровне не менее 55%. При этом зарплата должна быть не ниже планки, заложенной в указе президента.

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Путин заявил, что обсуждение затронутых тем, в том числе с главами регионов, продолжится в конце октября на заседании Госсовета. «От эффективности и качества этой работы зависят очень многие важные параметры: это продолжительность жизни людей, это демография, вообще в широком смысле этого слова здоровье нации», — сказал Путин.

В августе хирурги из двух больниц Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Завхирургии № 1 ГКБ № 1 Нижнего Тагила Юрий Изотеев отмечал, что причинами могли стать высокая нагрузка, маленькая зарплата и юридическое давление. Прокуратура Свердловской области начала проверку. Минздрав пообещал стимулирующие выплаты хирургам. Впоследствии глава министерства Вероника Скворцова рассказала, что хирургии восстановились на работе.

В конце месяца заявления об увольнении написали 12 медсестер неврологического отделения районной больницы Александрова. Причиной стало сокращение стимулирующих выплат.

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В конце сентября в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина произошел конфликт. 26 сотрудников Института детской онкологии и гематологии пригрозили увольнением из-за проблем с зарплатами, давления со стороны нового руководства и плохого состояния медучреждения. Минздрав назвал действия медиков нарушением врачебной этики. Однако родители пациентов встали на сторону врачей.

Теги: Госсовет, здравоохранение, Владимир Путин, медработники
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