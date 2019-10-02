Путин потребовал не допускать фокусы со снижением доплат медработникам

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя снижать доплаты медикам при увеличении доли оклада в зарплате. Об этом он сообщил на совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения, передает ТАСС.

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», — сказал президент.

На совещании министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что Минтруд и Минздрав к апрелю 2020 года разработают законопроект, который предоставит правительству полномочия устанавливать требования по отраслевым системам оплаты труда медработников. Она отметила, что в его рамках предлагается закрепить долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты на уровне не менее 55%. При этом зарплата должна быть не ниже планки, заложенной в указе президента.

Путин заявил, что обсуждение затронутых тем, в том числе с главами регионов, продолжится в конце октября на заседании Госсовета. «От эффективности и качества этой работы зависят очень многие важные параметры: это продолжительность жизни людей, это демография, вообще в широком смысле этого слова здоровье нации», — сказал Путин.