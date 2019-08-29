Скворцова заявила о возвращении к работе уволившихся на Урале хирургов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,49 -0,32 EUR Бирж. 73,50 -0,43 Brent 60,75 +0,41% USD Нал. 67,01 66,04 EUR Нал. 74,20 73,15 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1055 -0,0020 BTC/USD Бирж. 9 532,70 -207,30 IMOEX 2 708,97 +1,18% RTSI 1 282,87 +1,28% DJIA 26 380,05 +1,32% Nasdaq 7 974,84 +1,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽20 (+74,98%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,93%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+74,98%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,93%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 13:00
Российские волейболистки разгромили словацких на чемпионате Европы Спорт, 19:06 Роберт Левандовски подписал новый контракт с «Баварией» Спорт, 19:04 Набсовет ВЭБа одобрил первый кредит «Газпрому» и экс-партнеру Ротенберга Бизнес, 18:53 «Дочка» «Роснефти» и поставщик авиатоплива Shell прекратили партнерство Бизнес, 18:51 В Болгарии переходившего дорогу россиянина сбил туристический автобус Общество, 18:47 Самолет Ан-2 экстренно сел на поле в Ростовской области Общество, 18:43 ЦСКА объявил о переходе футболиста «Тамбова» Спорт, 18:34 Минфин объявил о выпуске «народных» ОФЗ в новом формате Финансы, 18:32 РФС сократил дисквалификацию сломавшего Чалову нос футболиста Спорт, 18:32 МИД прокомментировал изъятие органов у погибшей в Турции россиянки Общество, 18:22 Скворцова заявила о возвращении к работе уволившихся на Урале хирургов Общество, 18:17 Bloomberg узнал об идее США потребовать с Китая имперские долги Политика, 18:15 Помощник Трампа по нацбезопасности впервые встретился с Лукашенко Политика, 18:06 Илья Яшин получил пятый десятидневный арест подряд Общество, 17:59
Общество ,  
0 
Скворцова заявила о возвращении к работе уволившихся на Урале хирургов

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о восстановлении на работе хирургов из Нижнего Тагила, ранее подавших заявления об увольнении из-за низкой зарплаты и огромной нагрузки, передает «РИА Новости».

«Сейчас они восстановились, они никуда не уйдут, они согласились дальше работать», — сказала Скворцова.

По ее словам, Минздрав примет «самые жесткие меры» после этой ситуации. «Там [в Нижнем Тагиле] возмутительные вещи выявляются», — отметила Скворцова (цитата по ТАСС).

Министр отметила, что врачи, которые собирались уволиться, работали по очень высокому коэффициенту совместительства — 2,34 ставки. Скворцова добавила, что работать в таком режиме очень тяжело и человек не успевает восстанавливаться. Министр понадеялась, что этот случай «послужит примером и для многих регионов нашей страны».

Общество
Завхирургией назвал возможные причины увольнения врачей в Нижнем Тагиле

В конце прошлой недели в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы №1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении. Как отмечал завхирургии №1 ГКБ №1 Нижнего Тагила Юрий Изотеев, причиной для этого могли стать маленькие зарплаты и большая нагрузка врачей.

Прокуратура Свердловской области начала проверку. В Кремле отмечали, что держат на контроле ситуацию. Минздрав пообещал стимулирующие выплаты врачам в Нижнем Тагиле. Главврачей больниц отстранили от работы на время проверки.

Теги: Нижний Тагил, хирургическое отделение, Вероника Скворцова, Минздрав, врачи
Материалы по теме
Минздрав пообещал доплатить хирургам из больницы Нижнего Тагила
Общество
Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении
Общество
Завхирургией назвал возможные причины увольнения врачей в Нижнем Тагиле
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter