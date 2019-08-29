Скворцова заявила о возвращении к работе уволившихся на Урале хирургов

Скворцова заявила о возвращении к работе уволившихся на Урале хирургов

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о восстановлении на работе хирургов из Нижнего Тагила, ранее подавших заявления об увольнении из-за низкой зарплаты и огромной нагрузки, передает «РИА Новости».

«Сейчас они восстановились, они никуда не уйдут, они согласились дальше работать», — сказала Скворцова.

По ее словам, Минздрав примет «самые жесткие меры» после этой ситуации. «Там [в Нижнем Тагиле] возмутительные вещи выявляются», — отметила Скворцова (цитата по ТАСС).

Министр отметила, что врачи, которые собирались уволиться, работали по очень высокому коэффициенту совместительства — 2,34 ставки. Скворцова добавила, что работать в таком режиме очень тяжело и человек не успевает восстанавливаться. Министр понадеялась, что этот случай «послужит примером и для многих регионов нашей страны».