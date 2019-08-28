Завхирургией назвал возможные причины увольнения врачей в Нижнем Тагиле

Причиной увольнения хирургов из больницы в Нижнем Тагиле могли стать высокая нагрузка, маленькие зарплаты и постоянное юридическое давление. Такое мнение в беседе с РБК высказал заведующий отделением хирургии №1 ГКБ №1 Нижнего Тагила Юрий Изотеев.

«Наши врачи домой ходят только ночевать, выбиваются из сил и получают зарплату в самом лучшем случае при огромном напряжении сил и при невероятной занятости до 60–70 тыс. руб. Это работа не на ставку. Это 340–370 часов в месяц», — заявил Изотеев.

Он добавил, что работу хирургов осложняет «юридическая и судебная травля». «На нас постоянно подают в суды. Но должна быть все-таки прописана четкая разница между «врачебной ошибкой» и «причинением смерти по неосторожности», — считает он.

Завхирургией заявил, что в отделении больницы решили остаться два хирурга. Изотеев отметил, что попытается убедить всех врачей не увольняться. Сам он остается «исключительно, чтобы поддержать коллектив».