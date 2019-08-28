Минздрав пообещал доплатить хирургам из больницы Нижнего Тагила

Минздрав России проведет стимулирующие выплаты врачам больницы в Нижнем Тагиле, где группа хирургов написала заявления об увольнении, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

«Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле находится на контроле Минздрава России. Сегодня на месте работает комиссия федерального Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования, которой предстоит провести тщательный анализ прецедента», — говорится в сообщении.

Пять хирургов не будут уходить из больницы и отменили решения об увольнении «в ходе разъяснительной беседы», заявили в министерстве. Еще один хирург сейчас в отпуске. «Кроме того, в учреждение принимаются два новых хирурга с 2.09.2019, а также направляются специалисты ГБУЗ СО «Областная клиническая больница №1» и клинические ординаторы. Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август», — говорится в сообщении Минздрава.

О том, что девять хирургов из двух больниц Нижнего Тагила подали заявления об уходе, писали местные СМИ, позднее стало известно о намерении еще пяти хирургов уволиться из больницы №4. В числе причин подобного решения они назвали низкую зарплату и возросшую нагрузку. Ситуация с массовым увольнением стала известна на федеральном уровне. Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента России держат ситуацию на контроле, о внимании к ситуации заявил и свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Накануне после встречи с главой регионального минздрава Андреем Цветковым два хирурга ЦГБ №1 уже отказались от увольнения, сообщали минздрав области и сама больница. В разговоре с РБК один из врачей, Александр Ганжа, уточнил, что заявление пока не забирал, как и его коллеги, однако он готов это сделать после консультаций с коллегами и улучшений в больнице.