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Минздрав проверит данные о низкой зарплате медиков в Челябинской области

Минздрав Челябинской области направит рабочую группу на станцию скорой помощи в город Сатку, персонал которой написал коллективную жалобу главному врачу с просьбой объяснить порядок начисления заработной платы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из-за изменения структуры заработной платы в 2019 году — разделения на оклад и стимулирующие выплаты — между работниками некоторых учреждений здравоохранения и их руководителями возникло недопонимание, указывает региональное ведомство.

Как пояснили в Минздраве, заявление об увольнении поступило от сотрудников станции скорой помощи в селе Октябрьское. А работники станции скорой помощи в Сатке написали коллективное обращение с просьбой объяснить распределение средств в структуре заработной платы, пояснили в минздраве.

«При разборе обеих ситуаций вывод один — заработная плата медработников соответствует их нагрузке. Также по отдельным сотрудникам имеется факт начисления необоснованных премиальных выплат в 2018 году», — говорится в сообщении. В Минздраве указали, что открытие отделения неотложной помощи и прием на работу новых сотрудников снизили нагрузку на медперсонал, а это отразилось на размере заработной платы для некоторых медиков.

Как сообщало издание «Уральский меридиан», фельдшеры в Сатке пообещали начать коллективную забастовку в случае, если им не ответят на вопросы об организации труда и заработной плате. Они пожаловались на отсутствие необходимых медикаментов и на то, что водителям неотложек перестали оплачивать работу санитара. В связи с этим им приходилось выполнять дополнительную работу, помогая фельдшерам переносить пациентов, бесплатно. Также отмечалось, что водителям в случае поломок приходилось ремонтировать машины самостоятельно.

Ранее челябинское издание 74.ru сообщило, что коллективное обращение к руководителю станции направили более 40 сотрудников скорой помощи Саткинского района. В частности, водители и фельдшеры попросили начальство объяснить, на каком основании им урезали стимулирующие выплаты — из зарплат вычли почти 80% надбавок.

Пресс-секретарь регионального Минздрава Ксения Хохлова заявляла, что в селе Октябрьское несколько сотрудников станции скорой помощи написали заявление об увольнении. 

Теги: Челябинская область, скорая помощь, зарплата
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