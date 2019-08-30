В Александрове решили одновременно уволиться 12 медсестер райбольницы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,75 +0,16 EUR Бирж. 73,23 -0,38 Brent 60,32 -0,71% USD Нал. 67,38 65,41 EUR Нал. 74,23 72,35 USD ЦБ 66,49 -0,26 EUR ЦБ 73,38 -0,57 EUR/USD 1,0972 -0,0082 BTC/USD Бирж. 9 550,00 +48,30 IMOEX 2 740,04 +0,95% RTSI 1 293,32 +0,65% DJIA 26 359,24 -0,01% Nasdaq 7 936,96 -0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+15,82%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,94%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+15,82%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,94%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 66,49 (-0,26) Quote, 12:36
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 73,38 (-0,57) Quote, 12:36
В баре Екатеринбурга испортили копию арт-объекта Покраса Лампаса Общество, 20:52 Умер сделавший Tetra Pak глобальной компанией Ханс Раусинг Общество, 20:45 В Словакии задержали перелетевшего через границу на дельтаплане украинца Общество, 20:35 В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня из «Трех богатырей» Общество, 20:26 Бывший футболист «Локомотива» и «Анжи» попал в серьезное ДТП в Боснии Спорт, 20:25 В Александрове решили одновременно уволиться 12 медсестер райбольницы Общество, 20:15 США отменят для россиян безвизовый въезд на Гуам и Марианы Общество, 20:09 Силуанов увидел основания для снижения ключевой ставки ЦБ Экономика, 20:04 Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнес, 19:54 Адвокат заявила о предъявлении окончательного обвинения американцу Уилану Общество, 19:50 СМИ сообщили о проведении в России финала Лиги чемпионов Спорт, 19:28 В Сети появилось видео пожара на складе с пластиком в Подольске Общество, 19:21 Работа репортера: 13 лет в профессии, восемь ноутбуков, три диктофона РБК и ASUS, 19:09 Минобороны после пуска «Рокота» объявило о выводе ракеты из эксплуатации Технологии и медиа, 19:08
Общество ,  
0 
В Александрове решили одновременно уволиться 12 медсестер райбольницы

В Александрове (Владимирская область) 12 медсестер неврологического отделения местной районной больницы написали заявления об увольнении из-за уменьшения стимулирующих выплат. Об этом ТАСС сообщил главный врач Александровской районной больницы Александр Обидин.

«Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате», — сказал он.

По словам главного врача, медсестры, решившие уволиться, получают 32–35 тыс. руб. в месяц. Из-за уменьшения стимулирующих выплат их зарплата сократится на сумму от 400 руб. до 1,5 тыс. руб. Сейчас на место подавших заявления об увольнении больница ищет других медсестер.

По словам главврача, 2 сентября в больнице также пройдет собрание с участием старшей медсестры, на котором будет обсуждаться эта ситуация. Он добавил, что в медучреждении надеются уговорить медсестер остаться.

Сейчас в больнице трудятся около 500 медсестер, в штате не хватает трех сотрудников. Если медсестры не отзовут заявления об увольнении, то 10 сентября они отработают последний день.

РБК направил запрос в администрацию Владимирской области.

В конце прошлой недели в Нижнем Тагиле шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 и три врача из Демидовской больницы написали заявления об увольнении из-за маленьких зарплат и большой нагрузки на врачей. После инцидента прокуратура Свердловской области начала проверку.

В Кремле отмечали, что держат на контроле ситуацию, а Минздрав пообещал врачам в Нижнем Тагиле стимулирующие выплаты. Главврачей больниц отстранили от работы на время проверки. 29 августа министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о восстановлении на работе хирургов из Нижнего Тагила и отметила, что ведомство примет «самые жесткие меры» после этой ситуации.

Теги: увольнение, Владимирская область, медсестры, новости РБК
Материалы по теме
Скворцова заявила о возвращении к работе уволившихся на Урале хирургов
Общество
В Нижнем Тагиле главврачей отстранили после заявлений хирургов об уходе
Общество
Минздрав пообещал доплатить хирургам из больницы Нижнего Тагила
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter