В Александрове решили одновременно уволиться 12 медсестер райбольницы

В Александрове (Владимирская область) 12 медсестер неврологического отделения местной районной больницы написали заявления об увольнении из-за уменьшения стимулирующих выплат. Об этом ТАСС сообщил главный врач Александровской районной больницы Александр Обидин.

«Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате», — сказал он.

По словам главного врача, медсестры, решившие уволиться, получают 32–35 тыс. руб. в месяц. Из-за уменьшения стимулирующих выплат их зарплата сократится на сумму от 400 руб. до 1,5 тыс. руб. Сейчас на место подавших заявления об увольнении больница ищет других медсестер.

По словам главврача, 2 сентября в больнице также пройдет собрание с участием старшей медсестры, на котором будет обсуждаться эта ситуация. Он добавил, что в медучреждении надеются уговорить медсестер остаться.

Сейчас в больнице трудятся около 500 медсестер, в штате не хватает трех сотрудников. Если медсестры не отзовут заявления об увольнении, то 10 сентября они отработают последний день.