На Украине проверят канал NewsOne из-за показа карты с российским Крымом

Национальный совет по телерадиовещанию Украины назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne, который в эфире показал карту с входящим в состав России Крымом. Об этом сообщается на сайте совета.

В сообщении отмечается, что 7 ноября в 9:53 по местному времени (10:53 мск) в передаче «Утро с NewsOne» показали карту Европы и части Азии, на которой были показаны крупнейшие торговые партнеры государств. На ней Крым окрашен в тот же цвет, что и территория России.

«Ведущий телеканала назвал ее графикой, отражающий позиции Европы по торговле, однако ссылок на ее источник не было предоставлено», — говорится в сообщении нацсовета.

Фото: nrada.gov.ua

Такую карту в совете сочли нарушением действующего украинского законодательства.

В марте проблемы из-за Крыма на карте возникали у другого украинского телеканала, СТБ. В эфире была показана карта Украины без полуострова. По результатам проверки был уволен режиссер монтажа одной из программ.

В июне посольство Украины в США попросило «не играть в российские агрессивные игры» деловое агентство Bloomberg. Причиной также стала карта с изображением Украины без Крыма.

В сентябре карту с российским Крымом опубликовала польская спортивная газета Przeglad Sportowy.