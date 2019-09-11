КНДР назвала тип испытанного оружия

Глава КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском сверхгабаритной реактивной системы залпового огня. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Испытания были проведены во вторник, 10 сентября. «Верховный лидер отметил, что система вооружения сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была окончательно проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения», — говорится в сообщении. Всего было проведено два пуска, отмечает агентство.

Ранее военные Южной Кореи сообщили о запуске из северокорейской провинции Пхёнан-Намдо двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. В правительстве Японии отметили, что нет информации о том, что баллистические ракеты попали на территорию страны или в ее исключительную экономическую зону. Власти добавили, что запуски не повлияли на безопасность Японии.

В конце августа КНДР провела седьмой за месяц запуск ракет в Японское море. В ЦТАК сообщали, что Северная Корея испытала новую сверхмощную многоразовую ракетную пусковую установку, пуском которой также лично руководил Ким Чен Ын.