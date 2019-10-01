Посольство Швеции передаст приглашение российского депутата Грете Тунберг

Посольство Швеции в Москве получило приглашение депутата Василия Власова для экоактивистки Греты Тунберг, сообщили РБК в пресс-службе диппредставительства. Приглашение дипломаты намерены передать адресату.

Депутат Василий Власов от фракции ЛДПР ранее, 1 октября, сообщил, что направил в шведское посольство приглашение 16-летней экоактивистке, в котором предлагает ей выступить перед молодежью в стенах Госдумы. «От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодежью России в Государственной думе в любую удобную для вас дату», — говорилось в письме. Приглашение он объяснил тем, что российская молодежь обеспокоена проблемами глобальной экологии.

В то же время коллеги Власова указали на то, что его личного желания недостаточно для того, чтобы пригласить кого-либо на выступление в Госдуму. Приглашение Тунберг не поддержали и главы профильных комитетов палаты парламента — по экологии и охране окружающей среды, а также по контролю и регламенту.

16-летняя Грета Тунберг выступила на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября, обратившись к мировым лидерам с речью о глобальных изменениях климата. Она обвинила лидеров стран в том, что они бездействуют и крадут ее детство, в то время как «все, о чем политики могут говорить, — это о деньгах и вечном экономическом росте».