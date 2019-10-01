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Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме

Шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Государственной думе перед молодежью. Соответствующее письмо в посольство Швеции в России направил первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов, передает «РИА Новости».

«От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодежью России в Государственной думе в любую удобную для вас дату», — говорится в письме Власова. Депутат отметил, что российская молодежь обеспокоена проблемами глобальной экологии и тем, «как порой сложно бывает взрослым политикам прийти к компромиссу даже в таких жизненно важных вопросах».

Общество
Молодая и зеленая: кто такая 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг

23 сентября 16-летняя Грета Тунберг выступила на саммите ООН, посвященному борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров стран в том, что они бездействуют и крадут ее детство. «Люди страдают, люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы находимся на пороге массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, — это о деньгах и вечном экономическом росте», — заявила она.

Тунберг организовывала в Швеции акции протеста, требуя исполнять договоренности Парижского соглашения по климату, которое предусматривает сокращение вредных выбросов. Впервые к зданию парламента она вышла в августе 2015 года. Она отказывалась ходить в школу и начала выходить на протест каждую пятницу, назвав свою акцию «Пятницы ради будущего». К ней начали присоединиться другие активисты, а в других европейских странах школьники вышли на климатические протесты.

Теги: Госдума, экология, активистка
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