В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг

Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично. Об этом РБК сообщила зампредседателя комитета ГД по регламенту и организации работы Лариса Шойгу.

«Он приглашал от лица Госдумы или от себя? Если приглашал от себя, к себе в гости, то он может приглашать кого угодно», — сказала Шойгу, отметив, что от лица Госдумы депутат не может отправить приглашение лишь по собственному желанию.

Председатель комиссии по регламенту и организации деятельности Московской областной думы Николай Черкасов также сообщил РБК, что подобные решения принимаются на Совете Госдумы, у депутатов нет права единолично приглашать кого-либо для выступлений, «и просто так такие вещи не проходят».

«Это не частная лавочка. Есть определенные процедуры, все решения принимаются коллегиально, и никаких личных решений на эту тему приниматься не может», — отметил Черкасов.

РБК направил официальный запрос председателю комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой.