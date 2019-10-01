В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг

Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично. Об этом РБК сообщила зампредседателя комитета ГД по регламенту и организации работы Лариса Шойгу.
Председатель комиссии по регламенту и организации деятельности Московской областной думы Николай Черкасов также сообщил РБК, что подобные решения принимаются на Совете Госдумы, у депутатов нет права единолично приглашать кого-либо для выступлений, «и просто так такие вещи не проходят».
«Это не частная лавочка. Есть определенные процедуры, все решения принимаются коллегиально, и никаких личных решений на эту тему приниматься не может», — отметил Черкасов.
РБК направил официальный запрос председателю комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой.