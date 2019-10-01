В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 12:46
Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения Общество, 17:02 Зачем государству поддерживать частную медицину в России Партнерский материал, 16:51 СМИ узнали о тестировании WhatsApp функции исчезающих сообщений Технологии и медиа, 16:51 Гуриев назвал причину развала СССР Политика, 16:47 Посольство Швеции передаст приглашение российского депутата Грете Тунберг Общество, 16:43 Макрон выразил поддержку российской делегации в ПАСЕ Политика, 16:43 Полицейский в Гонконге ранил демонстранта из огнестрельного оружия Общество, 16:35 Как найти и избавиться от «бутылочного горлышка» своего бизнеса РБК и SAP, 16:21 Ответственность в мире будущего: главное — о технологиях Pro, 16:18 Роскомнадзор заблокировал сайты со способами уклонения от службы в армии Технологии и медиа, 16:18 Уолл-Стрит начнет новый квартал ростом: почему на биржи вернулся оптимизм Quote, 16:14 Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 16:13 В Туле умер оставивший на Рейхстаге надпись ветеран войны Общество, 16:13 Премьер-министр Украины назвал железные дороги страны почти уничтоженными Экономика, 16:06
Политика ,  
0 
В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг

Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично. Об этом РБК сообщила зампредседателя комитета ГД по регламенту и организации работы Лариса Шойгу.

«Он приглашал от лица Госдумы или от себя? Если приглашал от себя, к себе в гости, то он может приглашать кого угодно», — сказала Шойгу, отметив, что от лица Госдумы депутат не может отправить приглашение лишь по собственному желанию.

Председатель комиссии по регламенту и организации деятельности Московской областной думы Николай Черкасов также сообщил РБК, что подобные решения принимаются на Совете Госдумы, у депутатов нет права единолично приглашать кого-либо для выступлений, «и просто так такие вещи не проходят».

«Это не частная лавочка. Есть определенные процедуры, все решения принимаются коллегиально, и никаких личных решений на эту тему приниматься не может», — отметил Черкасов.

РБК направил официальный запрос председателю комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой.

Политика
Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме

ТАСС со ссылкой на глав двух профильных комитетов нижней палаты (по экологии и охране окружающей среды, а также по контролю и регламенту), также пишет, что в Госдуме не планируют приглашать для выступления шведскую активистку.

Ранее первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов направил в посольство Швеции письмо с приглашением к Грете Тунберг выступить в российской Госдуме перед молодежью.

Грета Тунберг 23 сентября выступила на саммите ООН, который был посвящен борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров стран в том, что они бездействуют, разговаривают только о деньгах и экономическом росте, тогда как человечество находится «на пороге массового вымирания».

Общество
Молодая и зеленая: кто такая 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг

Тунберг организовывала в Швеции акции протеста, требуя исполнять договоренности Парижского соглашения по климату, которое предусматривает сокращение вредных выбросов. Она пропускала школу, организовывая акции «Пятницы ради будущего». Впервые Тунберг вышла к зданию парламента в августе 2015 года. Позже к ней начали присоединяться другие активисты, и в других европейских странах школьники также вышли на климатические протесты.

Теги: новости РБК, Госдума, экология, активистка
Материалы по теме
Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме
Политика
Главу французского фонда уволили за призыв убить Грету Тунберг
Общество
Молодая и зеленая: кто такая 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter