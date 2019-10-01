ФСБ сообщила о задержании 87 браконьеров из КНДР в Японском море

ФСБ сообщила о задержании 87 браконьеров из КНДР в Японском море

Пограничники Приморского края с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

«В Японском море пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах. Задержаны 87 граждан КНДР, входящих в состав судокоманд», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ФСБ также изъяли у моряков запрещенные орудия лова и более 4 тыс. кальмаров, добытых в исключительной экономической зоне России. Браконьеров доставят в порт Посьет в Приморском крае для дальнейшего разбирательства.

В середине сентября в Японском море уже были задержаны браконьеры из КНДР — 161 человек на двух рыболовных шхунах и 11 мотоботах. При задержании рыбаки с одной из шхун напали на пограничников. В результате один пограничник получил огнестрельное ранение.