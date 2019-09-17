Временный поверенный КНДР прибыл в МИД из-за инцидента с браконьерами

Временный поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп прибыл в МИД. Об этом сообщают агентства «РИА Новости» и ТАСС.

Его вызвали в российское внешнеполитическое ведомство после того, как на российских пограничников в Японском море совершили нападение браконьеры из Северной Кореи.

Столкновение между сотрудниками Погрануправления ФСБ по Приморскому краю и браконьерами произошло в исключительной экономической зоне России, в районе банки Кито-Ямато. В момент, когда сотрудники российской погранслужбы задерживали первое судно браконьеров, на них напал экипаж второго. Трое российских пограничников в результате инцидента получили ранения разной степени тяжести.

Обе шхуны, где находились в общей сложности 66 нарушителей закона, удалось задержать.



