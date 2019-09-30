Порошенко вызвали на допрос с использованием детектора лжи

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Там его допросят с использованием полиграфа, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу института.

Психофизиологическое исследование назначили на 1 октября. «Да, действительно, такое исследование назначено на завтра, 1 октября. Но больше, кроме той информации, что оно назначено, сказать не можем», — заявили в учреждении.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) расследует 13 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Они касаются возможной легализации полученных преступным путем доходов и вероятного вмешательства в деятельность судей. По всем делам экс-президент проходит в качестве свидетеля.

12 августа Порошенко заявил, что готов к допросу с использованием полиграфа в прямом эфире. На следующий день суд предоставил ГБР разрешение допросить экс-президента с полиграфом.