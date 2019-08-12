Порошенко заявил о готовности пройти допрос с использованием полиграфа

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов к допросу с использованием полиграфа в прямом эфире. Об этом сообщает канал «Прямой».

«Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на «Прямом» канале, те вопросы — а у меня есть их перечень — я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на «Прямом» канале», — сказал Порошенко.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее сообщил, что следующий допрос экс-президента может проводиться с использованием полиграфа.

Ранее 12 августа Порошенко явился в Госбюро расследований на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». К моменту прибытия бывшего главы государства у здания ведомства собрались сторонники и критики экс-президента. Среди пришедших были замечены дети Порошенко с плакатами в поддержку отца.