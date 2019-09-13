Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны. Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.

«Порошенко действительно пришел на допрос», — сказала она. При этом она не уточнила, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

Ранее Иванова сообщала, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, по которым он проходит в качестве свидетеля. 3 сентября он не пришел на допрос в ГБР. По словам его адвоката Игоря Голованя, экс-президенту не предоставили подробную информацию о допросе. Защитник добавил, что Порошенко не пришел в Госбюро «по уважительной причине», которой является работа в парламенте.

6 сентября бывший президент снова не пришел на допрос. Головань отметил, что причиной стали процессуальные нарушения со стороны следователей. При этом глава ГБР Роман Труба заявлял, что Порошенко рано или поздно придется прийти.