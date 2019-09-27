Порошенко не явился на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе

Порошенко не явился на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос по делу о задержании моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на пресс-секретаря Государственного бюро расследований Анжелику Иванову.

Она отметила, что по этому уголовному делу Порошенко пригласили на допрос в качестве свидетеля. Его адвокат прислал письмо, в котором говорится, что Порошенко находится за границей. Иванова отметила, что Госбюро расследований использовало санкцию на разглашение нескольких дат для исключения провокаций по поводу того, что «он не знал, не понимал и не услышал». Она добавила, что о времени и дате бывшего украинского президента предупредили заранее.

По словам Ивановой, следующий допрос Порошенко назначен на 3 октября. В рамках расследования уголовного дела допросили переданных Россией моряков.

В отношении Порошенко и его команды ГБР расследует 11 уголовных дел. Это не первый случай, когда бывший украинский президент не явился на допрос в Госбюро расследований.