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Порошенко не явился на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос по делу о задержании моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на пресс-секретаря Государственного бюро расследований Анжелику Иванову.

Она отметила, что по этому уголовному делу Порошенко пригласили на допрос в качестве свидетеля. Его адвокат прислал письмо, в котором говорится, что Порошенко находится за границей. Иванова отметила, что Госбюро расследований использовало санкцию на разглашение нескольких дат для исключения провокаций по поводу того, что «он не знал, не понимал и не услышал». Она добавила, что о времени и дате бывшего украинского президента предупредили заранее.

По словам Ивановой, следующий допрос Порошенко назначен на 3 октября. В рамках расследования уголовного дела допросили переданных Россией моряков.

Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований

В отношении Порошенко и его команды ГБР расследует 11 уголовных дел. Это не первый случай, когда бывший украинский президент не явился на допрос в Госбюро расследований.

Инцидент в Керченском проливе проливе произошел в октябре прошлого года. Тогда российские пограничники задержали три украинских корабля вместе с экипажем из 24 моряков за то, что они без разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали движение, несмотря на предупреждения. В сентябре в рамках обмена политзаключенными с Украиной российская сторона передала задержанных моряков.

Теги: Петр Порошенко, Украина, допрос, уголовное дело
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